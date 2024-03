"Trzeba zrobić tak, żeby go za*****, k****. Żeby tymi informacjami... żeby go krew zalała. Żeby nie miał punktu zaczepienia do mojej osoby, słuchaj [...] oni chcą mnie wykończyć teraz" - mówił Obajtek, cytowany w stenogramie opublikowanym przez Onet.

Budka: służby zajmują się Obajtkiem

Budka: Obajtek nie ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości

Budka stwierdził, że "Daniel Obajtek nigdy nie powinien znaleźć się na stanowiskach, które dzięki PiS-owi zajmował". - To jest człowiek, który wykorzystał to stanowisko do budowania wątpliwej legendy, ale ten mit będzie bardzo szybko pryskał. Nie dziwię się, że pan Obajtek próbuje prysnąć - jak donoszą media - do Brukseli (wystartować w wyborach do europarlamentu - red.), ale spokojnie - tam się nie schowa, nie ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości - zapewnił minister.