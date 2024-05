W poniedziałek rano Daniel Obajtek kolejny raz odniósł się do sprawy swojego wezwania przed komisję śledczą do spraw afery wizowej. We wtorek komisja chce pytać go o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycji spółki - Olefiny III. To inwestycja Orlenu za 25 miliardów złotych, ogłaszana jako największy zakład petrochemiczny w Europie. Przy budowie pracuje kilka tysięcy osób, głównie z zagranicy.