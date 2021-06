Obajtek o awarii w Płocku: została szybko usunięta, rafineria pracuje bez zarzutu

Rafineria nie pracuje tylko na jednej instalacji, to nie jest rafineria, gdzie było zagrożenie dostaw - w taki sposób prezes PKN Orlen Daniel Obajtek tłumaczył awarię w płockiej rafinerii państwowej spółki, do której miało dojść na przełomie 2020 i 2021 roku.

Jak pisaliśmy 18 czerwca w tvn24.pl, na przełomie 2020 i 2021 roku w rafinerii Orlenu miało dojść do poważnej awarii. Od pół roku te nieoficjalne informacje próbuje badać Piotr Zgorzelski (PSL), wicemarszałek Sejmu i poseł z Płocka, gdzie znajduje się rafineria. - W tej sprawie od początku roku kierowałem pisma do Rady Nadzorczej Orlenu, Komisji Nadzoru Finansowego, po prostu wszędzie. Zamiast rzetelnych odpowiedzi na tak ważny temat, otrzymuję jedynie ostrzeżenia i pogróżki - mówi Zgorzelski.

"Awaria została szybko usunięta, rafineria pracuje bez zarzutu"

Do sprawy odniósł się w piątek w rozmowie z dziennikarzami prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Tłumaczył, że była to awaria instalacji, ale "już jej nie ma". Jak mówił, "poprzez zaniedbania wcześniejszych ekip bardzo mało się remontowało rafinerii". - Takie awarie się zdarzają, to nie są awarie długoterminowe w tym zakresie, to jest kwestia rurociągów, pomp - przekonywał.