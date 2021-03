"Żadna nieruchomość Daniela Obajtka nie zostanie ukryta". Koalicja Obywatelska powołuje zespół śledczy

W sprawie pana Daniela Obajtka od kilku tygodni powinny rozpoczynać się kolejne postępowania, a kolejne służby powinny informować opinię publiczną o tym, co się w tej sprawie nowego wydarzyło - mówił w poniedziałek w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Razem z posłem Markiem Sową poinformowali o powołaniu zespołu mającego zajmować się sprawą prezesa Orlenu.

Media przedstawiają kolejne informacje dotyczące drogi zawodowej oraz majątku prezesa Orlenu Daniela Obajtka. W niedzielę "Gazeta Wyborcza" przedstawiła kulisy zakupu przez niego apartamentu na prestiżowym stołecznym osiedlu. Według dokumentów, do których dotarł dziennik, w 2018 roku Obajtek zapłacił za mieszkanie milion złotych mniej niż wynosiła jego rynkowa cena. Niedługo później Orlen miał zostać sponsorem akademii piłkarskiej założonej przez prezesa Profbudu, czyli dewelopera, który zbudował warszawskie osiedle, a także klubu piłkarskiego powiązanego z deweloperem.

Sowa: oświadczeń majątkowych Obajtka za czas pełnienia przez niego funkcji prezesa ARiMR-u nigdzie nie znajdziemy TVN24

"Panie prezesie Obajtek, czy panu nie jest mało?"

W poniedziałek posłowie Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i Marek Sowa na konferencji prasowej odnosili się do sprawy Daniela Obajtka.

- Na czele Orlenu stoi człowiek, który w żaden sposób nie może wyjaśnić pochodzenia swojego majątku, który, jak zostało udowodnione, wydawał siedmiokrotnie więcej niż zarabiał. Takie rzeczy rzeczywiście dzieją się chyba tylko w PiS-ie - mówił Tomczyk.

Jego zdaniem "od samego początku cały aparat państwa został zaangażowany w tę sprawę po to, żeby tej sprawy paradoksalnie nie wyjaśnić". - Wygląda na to, że najważniejsze służby państwowe po prostu abdykowały. W sprawie pana Daniela Obajtka od kilku tygodni powinny rozpoczynać się kolejne postępowania, a kolejne służby powinny informować opinię publiczną o tym, co się w tej sprawie nowego wydarzyło - dodał Tomczyk.

Daniel Obajtek Marcin Gadomski/PAP

Poinformował, że on i poseł Marek Sowa otrzymali list od pełnomocnika Obajtka, pana mecenasa Macieja Zaborowskiego. - Pan Obajtek wysłał nam groźby. Pan Obajtek grozi, że jeżeli nie zaprzestaniemy zajmowania się właśnie jego osobą, to będziemy musieli zapłacić 50 tysięcy złotych. Panie prezesie Obajtek, czy panu nie jest mało? - pytał Tomczyk. Dodał, że "w normalnym państwie to służby państwowe zajmowałyby się dzisiaj wyjaśnieniem tej afery" i "moglibyśmy obserwować, jak pan Daniel Obajtek podaje się do dymisji, a później jest proszony o wyjaśnienia przez konkretne służby".

"Żadna nieruchomość Daniela Obajtka nie zostanie ukryta"

Tomczyk poinformował, że Koalicja Obywatelska zadecydowała w poniedziałek o tym, że powoła specjalny zespół śledczy w ramach swojego klubu. W skład zespołu mają wejść "posłowie, którzy zajmowali się kontrolami poselskimi w polskim państwie". Na czele zespołu stanie poseł Sowa. Tomczyk wyjaśnił, że zespół "będzie działał aż do momentu, kiedy zajmą się sprawą niezależne służby".

Poseł Sowa zaprezentował na konferencji kolejne informacje dotyczące prezesa Orlenu. Przekazał, że udało mu się dotrzeć do oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka za lata 2003-2004, kiedy był radnym gminy Pcim. - W tym oświadczeniu, to co najważniejsze, nie ma ujawnionych niektórych nieruchomości czy mieszkań, o których opinia publiczna została w ostatnim czasie poinformowana - mówił poseł. Powiedział, że jest w dyspozycji wyciągu z ksiąg wieczystych, z którego wynika, że w 1999 roku Daniel Obajtek nabył 70-metrowe mieszkanie w Myślenicach, które nie znalazło się we wspominanych oświadczeniach majątkowych.

- Bardzo imponujące i z wielkim rozmachem były również inwestycje Daniela Obajtka w roku 2005. Nabył 13-arową działkę w Kopalinie za 80 tysięcy złotych - mówił. Dodał, że również wspólnie ze swoimi wspólnikami z TT Plast nabył dwie działki w Piwnicznej Zdroju za ponad 100 tysięcy złotych, a także drugie mieszkanie w Myślenicach za 130 tysięcy złotych.

- Jeśli pan Daniel Obajtek myśli, że wszystko, co wiemy o nim, zostało już ujawnione, to muszę powiedzieć, że nie mam dla Daniela Obajtka dobrych wiadomości. Wiemy również o jego nowych inicjatywach w zakresie zakupu nieruchomości, choćby z ubiegłego roku w gminie Myślenice. Dziś mogę państwu powiedzieć, że Daniel Obajtek zakupił w pięknym miejscu nieruchomość o powierzchni 22 arów, która jest jego własnością - stwierdził Sowa.

Poinformował również, że kolejnych "kilkadziesiąt działek jest przedmiotem naszego sprawdzania". - Żadna nieruchomość Daniela Obajtka nie zostanie ukryta - zapewnił. Dodał, że Polacy informują o kolejnych przedsięwzięciach, w których Obajtek ma uczestniczyć, czym będzie się między innymi zajmował powołany zespół.

