"Jarosław Kaczyński już dawno stracił gorącą linię z Panem Bogiem"

Sikorski stwierdził uznał za "bardzo tajemniczy" mechanizm, "że wysyła się w tak wrażliwe miejsce kogoś, na kogo ma się tak zwane trzymanie". - To jest czysto rosyjsko-trzecioświatowy mechanizm. Pan prezes Obajtek realizuje program Gazprom-Media, tylko to będzie Orlen-Media. I może właśnie po to tam jest, żeby strumień pieniędzy płynął do prawicowych portali i gazet, żeby przejmować prywatne media i żeby pieniądze wpływały do wspierających partię rządzącą. To jest Rosja, to są Węgry, to jest Wenezuela, Brazylia, Meksyk za dawnych złych czasów - wyliczał. Odniósł się w ten sposób do przejęcia przez PKN Orlen wydawnictwa Polska Press.