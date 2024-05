Rozumiem działanie prezesa Kaczyńskiego, z wystawieniem Daniela Obajtka, jako działania profrekwencyjne. Obajtek, jak nikt inny, zadziała na zmobilizowanie elektoratu Platformy Obywatelskiej - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Szef gabinetu prezydenta był pytany w "Kropce nad i" w TVN24 o start Daniela Obajtka, byłego prezesa PKN Orlen, z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Rozumiem działanie prezesa Kaczyńskiego, z wystawieniem Daniela Obajtka, jako działania profrekwencyjne. Otóż Daniel Obajtek, jak nikt inny, zadziała na zmobilizowanie elektoratu Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk już to wykorzystuje w kampanii, więc - jak rozumiem - prezes Kaczyński dba o frekwencję, wystawiając prezesa Obajtka - komentował.

Mastalerek był też pytany o to, jak ocenia to, że na listach PiS-u znalazł się także Jacek Kurski, w przeszłości między innymi prezes telewizji rządowej. - Mój stosunek do Jacka Kurskiego jest od lat taki sam - negatywny, ale trwa kampania wyborcza - powiedział i dodał, że nie chce psuć "kolegom" kampanii wyborczej. - Chętnie na takie pytania odpowiem po kampanii wyborczej - dodał.

Szef gabinetu prezydenta został też zapytany, czy dojdzie do spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Ostatnio szef rządu tłumaczył, że nie może się z nim spotkać ze względu na swoją chorobę. - To zależy od premiera Tuska, bo już dwukrotnie odmówił przyjścia - stwierdził.

Gość "Kropki nad i" komentował też działania sędziego Tomasza Szmydta, zamieszanego w aferę hejterską, który zwrócił się do białoruskich władz o azyl. - Jestem wstrząśnięty, zbulwersowany i myślę, że trzeba tutaj podchodzić do sprawy bardzo odpowiedzialnie. Raczej szukałbym jedności w opinii publicznej do tego, żeby absolutnie piętnować takie zachowanie, zdradę nazywać zdradą i zdrajcę nazywać zdrajcą - powiedział Mastalerek.

- Dla mnie jest zdrajcą, to jest oczywiste. Nie wiemy, jaka była jego prawdziwa rola w przeszłości, czy rzeczy, które wykonywał w pracy, robił jako on, czy robił na zlecenie. Nie wiemy tego. Dlatego uważam, że potrzeba tutaj wielkiej odpowiedzialności. Trzeba takie zachowania piętnować. Z tego, co wiem, to przedstawiciele Kancelarii Prezydenta są w kontakcie z Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zakończenia jego pracy sędziego - kontynuował.

Dodał, że "trzeba doprowadzić do tego, żeby taki człowiek w obliczu prawa nie był sędzią".

Mastalerek: prezydent Duda dalej będzie zabiegał o Nuclear Sharing

Mastalerek był też pytany o pomysł włączenia Polski do programu Nuclear Sharing i o obecność broni jądrowej w Polsce, o czym mówił prezydenta Andrzeja Dudy.

- Jestem przekonany, że o broń, o Nuclear Sharing trzeba zabiegać. Prezydent robi to od wielu lat konsekwentnie i będzie to robił. Ponieważ nie można ulegać rosyjskiej propagandzie, która mówi, (...), że Polska będzie przez to niebezpieczna - powiedział.

- Jeśli są zachodni politycy, którzy mówią: "nie powinniście o tym mówić", to polski prezydent powinien kierować się polską racją stanu i po prostu o tym spokojnie mówić - dodał.

Mastalerek został zapytany, czy podczas niedawnego spotkania w Nowym Jorku Donald Trump obiecał prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że jeżeli wygra listopadowe wybory w USA, to Polska dołączy do tego projektu. Odparł, że nie może zdradzać treści tych rozmów. - Prezydent Duda dalej będzie zabiegał o Nuclear Sharing z prostego powodu. Jeśli w Niemczech Nuclear Sharing zapewnia Niemcom bezpieczeństwo, to u nas też będzie zapewniało - dodał.

