Prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie przekazania Poczcie Polskiej danych. Sąd rozpatrzył zażalenie

W maju stowarzyszenie Watchdog Polska informowało, że złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wójtów gmin, którzy przekazali dane wyborców Poczcie Polskiej. Dane były potrzebne poczcie do przeprowadzenia zaplanowanych na maj korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które ostatecznie się nie odbyły.

W mailach do włodarzy miast znajdowała się prośba o udostępnienie 17 danych o każdym obywatelu, między innymi numeru PESEL, obu imion wyborcy, nazwiska oraz adresu. Poczta Polska powoływała się na artykuł 99 ustawy z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

W kwietniu jednak ustawa nie obowiązywała, bo do pierwszych dni maja pracował nad nią Senat.

Poczta powoływała się na przepis nieistniejący w porządku prawnym

Pierwszym sądem, który uwzględnił zażalenie jest Sąd Rejonowy w Wągrowcu. Dotyczy to sprawy gminy Wapno w województwie wielkopolskim. 16 czerwca wągrowiecka prokuratura rejonowa poinformowała o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej w tej gminie.

Sąd tłumaczył, że przepis ten nakazuje, aby "wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej". Było to przypomnienie postanowienia Sądu Najwyższego ze stycznia 2005 roku.

Wybory, których nie było

Wybory prezydenckie zarządzone na 10 maja nie odbyły się. Prawo i Sprawiedliwość dążyło do przeprowadzenia tych wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej, uzasadniając to pandemią COVID-19. Opozycja apelowała o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co zgodnie z konstytucją pozwalałoby na przesunięcie głosowania.