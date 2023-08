Klicki: twórcy systemu w niewystarczający sposób zabezpieczyli nas jako pacjentów

Zaznaczył, że "trochę pocieszające jest to, o czym informują twórcy systemu, że każdy tego typu ruch, każde tego typu sprawdzenie zostawia ślad". Klicki mówił, że zawieszenie dostępu przez resort zdrowia to "bardzo pozytywny ciąg dalszy tej sprawy". - Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wstrzymuje tę funkcjonalność do czasu wprowadzenia takiej opcji, żeby każdy z pacjentów był informowany o tym, że dany lekarz go sprawdzał. To jest najważniejsza gwarancja - podkreślił.

- Ta sprawa w ogóle pokazuje, jaki potencjał mają dane. To nie jest tylko informacja na temat tego, czy na coś chorujemy, ale też to jest potencjał władzy. Dane można wykorzystywać po to, żeby nami manipulować, żeby nas do czegoś zmuszać, żeby nas zastraszać. Dlatego trzeba je chronić. Moim zdaniem tego typu sprawy, jak pana ministra Niedzielskiego czy ta sprawa, pokazują, że RODO to nie jest wymysł, że to nie jest jakiś pomysł biurokratów z Unii Europejskiej, tylko to jest coś, co w cyfryzującym się świecie jest fundamentalne - skomentował.