Dane dla MEiN o szczepieniach przeciw COVID-19 na uczelniach. Urząd Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Sprawą przekazania tych informacji przez resort zdrowia do MEiN zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który zwrócił się do prezesa UODO. Zdaniem RPO mogło dojść do "naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu".

Jak wyjaśniono na stronie biura RPO, pismo wiązało się z obawami, że "minister ds. szkolnictwa wyższego i nauki mógł mieć dostęp do szczegółowych danych zdrowotnych". Podkreślono, że "są to dane o charakterze wrażliwym, co do których konstytucja przewiduje najwyższy stopień ochrony". "Żaden zaś akt prawny nie upoważnia ministra edukacji i nauki do dostępu do takich danych. Mogło zatem dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa" - dodano.