Czym jest blackout i czy Polsce grozi nagła awaria zasilania?

Blackout to nagła awaria zasilania na dużym obszarze, która utrzymuje się przez dłuższy czas. W ostatnich dniach to jedno z częściej wymienianych pojęć. Polski system elektroenergetyczny mierzy się z coraz większą liczbą problemów. Na te związane z agresją Rosji na Ukrainę i brakiem surowców energetycznych nałożyły się temperatury, które w wielu miejscach w Polsce osiągają rekordowe wartości.

Czym jest blackout?

Przykładów wielkich blackoutów, które dotknęły miliony ludzi, jest wiele. Do jednej z największych przerw w dostawie zasilania doszło 11 marca 1999 roku w Brazylii. Na skutek uderzenia pioruna w stację elektryczną w Baru - przez kilka godzin bez prądu było 90 milionów osób. To ponad dwa razy więcej, niż wynosi obecnie populacja Polski. Do innego groźnego w skutkach blackoutu doszło w lipcu 2012 roku w Indiach. W wyniku długotrwałej suszy, która doprowadziła do spadku poziomu wód i w konsekwencji konieczności wyłączenia wielu elektrowni, pozbawionych dostępu do energii elektrycznej zostało około 650 milionów mieszkańców.