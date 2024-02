Czy w wyborach samorządowych można głosować poza miejscem zamieszkania? A za granicą?

Wybory samorządowe 2024. Czy można głosować poza miejscem zamieszkania?

Kodeks wyborczy w art. 32 przewiduje, że każdy wyborca ma prawo do głosowania poza miejscem swojego zamieszkania. Art. 32 par. 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje, na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Czyli – na podstawie odpowiednio wcześniej pobranego z urzędu gminu zaświadczenia o prawie do głosowania każdy wyborca może zagłosować w dniu wyborów w dowolnej komisji wyborczej na terenie kraju. Przepis ten jednak nie obowiązuje w przypadku wyborów samorządowych, o czym stanowi Kodeks wyborczy w art. 32.