Uciekają przed wojną, towarzyszą im zwierzęta. Główny Lekarz Weterynarii łagodzi wymagania

Przewożenie zwierząt z Ukrainy - odstępstwa od zasad

Dla tych, którzy wiedzą i dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie trafią

Uchodźcy, którzy są w stanie wskazać adres, do którego się udają, muszą go podać w oświadczeniu. Potem ma być ono przesyłane do właściwego lekarza weterynarii, którego obowiązkiem będzie objęcie zwierzęcia izolacją. Będzie on też nadzorować formalności związane z legalnością pobytu zwierzęcia.