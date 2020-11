"Ten protest miał wiele różnych wątków". Ksiądz o tym, czy udział w demonstracjach jest grzechem

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak powiedział, że "jeżeli jest to demonstracja za tym, żeby przerywać życie ludzkie, żeby przerywać ciążę i w ten sposób zabijać ludzkie płody, to oczywiście, że uczestnictwo w takiej manifestacji człowieka wierzącego, oznacza, że popełnia grzech". - Nie powinien tego robić - mówił w sobotę w Polsat News, odpowiadając na pytanie, czy ktoś, kto idzie na taką demonstrację, jaka odbyła się w piątek w Warszawie, grzeszy.

"Porozmawiajmy i przedstawmy swoje stanowiska"

- Natomiast ten protest miał wiele różnych wątków - zwrócił uwagę. - Wiele różnych osób z różnych motywacji tam poszło, chociaż oczywiście w każdej z tych decyzji w przypadku każdej z tych osób znalazłoby się coś wspólnego. Więc ja bym tak łatwo wszystkich osób do jednego worka nie wrzucił, bo to jest właśnie ten problem, że my zbyt szybko i zbyt łatwo wszystkich wrzucamy do jednego worka, domagając się, żeby wszyscy myśleli tak samo. Jak się z nami nie zgadzają, to żeby ponieśli z tego powodu karę - mówił ksiądz Prusak.