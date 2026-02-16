Polska powinna dołączyć do Rady Pokoju? "Nie było takiego wniosku prezydenta"

Sikorski o Radzie Pokoju: nie było wniosku pana prezydenta o uchwałę Rady Ministrów Źródło: TVN24

Na konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski był pytany, jakie stanowisko ma MSZ względem ewentualnego wyjazdu Karola Nawrockiego na inaugurację zainicjowanej przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa Rady Pokoju. Wydarzenie jest zaplanowane na 19 lutego.

Zdaniem Sikorskiego stanowisko to zostało już "krystalicznie jasno" zakomunikowane przez premiera Donalda Tuska przed zeszłotygodniowym posiedzeniem Rady Ministrów. Wówczas Tusk oświadczył, że obecne okoliczności - między innymi zasady, status Rady i jej bezpośrednie cele - powodują, że Polska nie przystąpi do prac Rady Pokoju.

- My w tej chwili jeszcze badamy statut, cele, dynamikę Rady Pokoju, więc póki co nie ma [stanowiska - red.], zresztą nie było takiego wniosku pana prezydenta o uchwałę Rady Ministrów, o zgodzie dla prezydenta na podpisanie umowy międzynarodowej - powiedział.

Sikorski dodał też, że "zachowują na razie wstrzemięźliwość". - Ale jeśli pan prezydent zdecyduje się lecieć jako obserwator, to tak jak zadeklarował premier Donald Tusk, rząd stworzy wszelkie warunki logistyczne i inne, aby mógł swoją decyzję wykonać - zapowiedział.

Sikorski: jeśli pan chciałby, aby taka uchwała powstała, to potrzebowalibyśmy pismo z uzasadnieniem

Sikorski dopytany, czy w razie gdyby Nawrocki udał się na inaugurację Rady Pokoju, poleciałby z nim ktoś z resortu spraw zagranicznych, odparł: - Jeśli pan prezydent poprosi, to nie wykluczamy. Jeszcze się nie zastanawiałem, czy jest to w ogóle potrzebne, ale będzie to decyzja pana prezydenta.

Szef MSZ był dalej pytany, czy do wydania rządowej decyzji w sprawie Rady Pokoju jest potrzebny wniosek prezydenta. - Do podpisania umowy międzynarodowej zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych potrzebna jest uchwała Rady Ministrów. Jeśli pan prezydent chciałby, aby taka uchwała powstała, to potrzebowalibyśmy pismo z uzasadnieniem, ze wskazaniem źródeł finansowania - tłumaczył.

Zaznaczył również, że on, jako minister spraw zagranicznych, nie zamierza o takie stanowisko wnioskować. Sikorski zapewnił jednak, że w przypadku wpłynięcia pisma, zostanie ono - w zależności od jego treści - rozważone.

Sikorski: Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie

Sikorski był też pytany o potencjalne prezydenckie weto wobec ustawy o funduszach z unijnego programu dofinansowania zbrojeń SAFE. Wicepremier ocenił, że Prawu i Sprawiedliwości "z zacietrzewienia ideologicznego nie przechodzi przez gardło, że Unia Europejska mogła zrobić coś dobrego dla Polski".

Sikorski: Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie Źródło: TVN24

- Jeżeli pan prezydent zawetuje, to znaczy, że jest on przeciwko stabilnym finansom, bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu Wojska Polskiego - stwierdził.

Sikorski doprecyzował też rolę tej ustawy w programie SAFE. - Ta ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE, jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Więc panie prezydencie, może pan wetować SAFE i tak Wojsko Polskie te pieniądze dostanie - zapewnił.

