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Polska

Czy Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? Sondaż

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Donald Trump
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Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że Polacy są sceptyczni co do tego, czy mogą liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tylko niewielki procent badanych wyraża "zdecydowaną pewność".

Badanie przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca, gdy Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę, a ze Stanów Zjednoczonych dochodziły wiadomości na temat działań na rzecz podpisania porozumienia z Iranem. W niedzielę prezydent USA Donald Trump i wiceminister spraw zagranicznych Iranu poinformowali o osiągnięciu wstępnego porozumienia w sprawie zakończenia wojny i wznowienia żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Polakom w sondażu Opinia24 dla RMF FM zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?". Aż 49 proc. badanych sądzi, że nasz kraj nie może liczyć na pomoc amerykańskiego prezydenta, z czego 30 procent badanych odpowiedziało na pytanie "raczej nie", a 19 procent "zdecydowanie nie".

Tylko osiem procent respondentów wyraża "zdecydowane przekonanie", że możemy jako Polacy liczyć na pomoc Donalda Trumpa w trudnej sytuacji, a 22 procent badanych skłoniło się ku odpowiedzi "raczej tak". 20 procent badanych nie miało zdania w tej kwestii.

Jak podaje RMF FM ci, którzy częściej deklarują zaufanie do Trumpa i wierzą, że Polska może liczyć na jego wsparcie, to mężczyźni oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, natomiast dużo bardziej sceptyczni pozostają wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, a także osoby z wyższym wykształceniem oraz kobiety.

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Sondaż Opinia24 dla RMF FM przeprowadzono pomiędzy ósmym a 10 czerwca na grupie tysiąca Polaków powyżej 18. roku życia techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Polacy widzą w USA sojusznika, ale są sceptyczni w kwestii pomocy

Ubiegłotygodniowe badanie opublikowane przez Europejską Radę Stosunków Zagranicznych również wykazało, że choć Polacy przodują w Europie pod względem postrzegania USA jako sojusznika (52,3 procent), to są sceptyczni w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Według tego badania 38 procent respondentów uważa, że możemy liczyć na pomoc USA w przypadku konfliktu.

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Źródło: RMF FM, tvn24.pl
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Tagi:
USADonald TrumpPolskabezpieczeństwo
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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