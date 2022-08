Sondaż. Czy Polacy obawiają się o dostępność węgla, gazu i prądu?

Pytanie o gaz

Dostępność prądu

Woźniak: trzeba przygotować się na wysokie ceny

Wyniki sondażu komentował na antenie TVN24 były minister gospodarki Piotr Woźniak. Jego zdaniem w przyszłym sezonie grzewczym nie zabraknie węgla, ale inną kwestią pozostaje jego cena. – Tutaj odbywa się normalna gra popytu z podażą, tak jak zawsze, przy wszystkich towarach. Nie mówimy o żadnej specjalnej klęsce, gaz jest mniej dostępny, trudniej się go sprawdza, jest mniej węgla, bo wygaszano produkcje krajową i tak dalej, ale jak ktoś się uprze, że chce kupić, to oczywiście kupi. Kwestia jest tylko, za jaką cenę – mówił były minister gospodarki.

Piotr Woźniak mówił również o zapełnieniu polskich magazynów gazowych. – Pojemności magazynowe czynne, czyli to, ile można zatłoczyć i wytłoczyć, nie mówię o części gazu, która musi być w magazynie na stałe, to jest tak zwana poduszka gazowa, są zapełnione rzeczywiście pod korek, ale ich pojemność w liczbach bezwzględnych to jest mniej więcej trzy miliardy dwieście milionów metrów sześciennych. To nie jest specjalnie dużo – stwierdził. Polskie zużycie gazu w skali roku przekracza 21 mld metrów sześciennych.