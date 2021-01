Choroby autoimmunologiczne i zapalne stawów a szczepienie. Specjaliści wyjaśniają

"Brak teoretycznych podstaw do obaw"

"Aktualnie w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępne są szczepionki firm Pfizer/BionTech (BNT162b2) oraz Moderna (mRNA-1273). Obie zostały przebadane w randomizowanych badaniach klinicznych i wykazują podobny, wysoki stopień skuteczności przeciwko zachorowaniu na COVID-19 (95% i 94,1%, odpowiednio). Obie należą do nowej grupy szczepionek mRNA. Są one szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie mogą wywołać choroby wirusowej oraz nie prowadzą do zmian informacji genetycznej, czyli DNA, osoby zaszczepionej" - napisano w oświadczeniu PTR i konsultanta krajowego do spraw reumatologii.