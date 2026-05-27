Polska Czy można zmienić zdanie w kilka sekund? Tak, jeżeli prezes uważa inaczej Justyna Sochacka |

Czy można zmienić swoje zdanie w kilka sekund? Tak, jeżeli prezes uważa inaczej Źródło wideo: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Prezydent wysłucha prezesa [PiS] w sprawie publikacji aneksu do raportu z WSI? Powinien być ten aneks opublikowany? - zapytała w środę Marka Kuchcińskiego Arleta Zalewska. - Oczywiście - odpowiedział poseł PiS.

Na uwagę, że Jarosław Kaczyński jest innego zdania, odparł: - Aha, chyba że jest innego zdania.

- Sytuacja jest taka: prezes Kaczyński jest organem partii, a więc organem stanowiącym i jego opinia jest obowiązująca dla całej partii - stwierdził Kuchciński. - Ja się dostosuję do opinii organu - dodał.

Nowy pierwszy prezes, raport WSI, sprawa Mateckiego. Jarosław Kaczyński komentuje Źródło: TVN24

Kaczyński o aneksie do raportu WSI

Pod koniec kwietnia prezydent Karol Nawrocki, przechodząc do kolejnego etapu procedury związanej z zamiarem odtajnienia i upublicznienia aneksu, przesłał go marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska zwrócili jednak przesyłkę z aneksem prezydentowi.

- Miałem okazję, chociaż w strasznym pośpiechu, go przeczytać, bo byłem premierem wtedy. W moim przekonaniu decyzja mojego świętej pamięci brata, bo to on zdecydował, że to nie będzie ogłoszone, była słuszna - odpowiedział w środę Kaczyński pytany, czy powinno się odtajnić aneks. - Ale to są inne czasy, zobaczymy - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24