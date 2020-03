Czy można otrzymać e-receptę poprzez konsultację telefoniczną?

"Jesteś dzwoniącym nr 19, trwa oczekiwanie na rozmowę z konsultantem" - oznajmia głos w słuchawce. Czekam, ale pytam też instytucje odpowiedzialne za zdrowie Polaków, co z tymi, którzy wobec epidemii koronawirusa boją się przyjść do przychodni, są przeziębieni, mają anginę i potrzebują zwolnienia lekarskiego lub recepty.

Ustawa na to pozwala

- Nie ma przeszkód do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy po badaniu ubezpieczonego lub chorego członka rodziny przeprowadzonym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - mówi rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Łukasz Żebrowski.

To lekarze podejmują decyzję

Dwa akty prawne i dwie rożne wersje. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski 4 marca w sprawie zwolnień lekarskich przez telefon uspokajał i wyjaśniał: "To jest pełnoprawne badanie lekarskie (...) Można wystawiać zwolnienie po telekonsultacji. A zatem pacjent, który po prostu ma infekcję lub grypę, może zadzwonić i uzyskać normalne zwolnienie od lekarza rodzinnego. Nie musi w tym celu przychodzić do przychodni. Jest to taka reakcja , gdzie próbujemy dostosować metody diagnostyczne i działania tak, żeby były one jak najbezpieczniejsze dla pacjentów".