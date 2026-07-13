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Fakty po Faktach

Czy Michał Kobosko czuje się "żulikiem"? "To już nasi widzowie muszą ocenić"

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FPF
Czy Michał Kobosko czuje się "żulikiem"? "To już nasi widzowie muszą ocenić"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
"Żulikami" ojciec Tadeusz Rydzyk chyba określa tych, którzy politycznie mu nie odpowiadają - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Unii Centrum Michał Kobosko. Jak mówił, przykro mu, bo nie wie, w jakiej roli ojciec Rydzyk występuje na Jasnej Górze.

Ojciec Tadeusz Rydzyk, przemawiając pierwszego dnia 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, nazwał polityków w Sejmie "żulikami w eleganckich krawatach".

W jakiej roli występuje ojciec Rydzyk?

W "Faktach po Faktach" TVN24 prowadzący program Piotr Marciniak zapytał swojego gościa, europosła Unii Centrum Michała Kobosko, czy czuje się taką osobą. - To już nasi widzowie muszą ocenić, czy widzą przed sobą żulika w krawacie - odparł.

- Ojciec Rydzyk jest duchownym, ale jest też politykiem, wspierającym konkretną część polskiej sceny politycznej. Jest też przedsiębiorcą, biznesmenem, prowadzącym rozległe interesy. I przykro jest wtedy, kiedy w miejscu świętym dla Polaków nie wiemy, z kim mamy do czynienia, w jakiej roli występuje - ocenił Kobosko.

Zdaniem europosła, ojciec Rydzyk określa "żulikami" tych, którzy mu politycznie nie odpowiadają. - I tu być może ja też byłbym wtedy dumnym członkiem tej społeczności - dodał.

Ojciec Rydzyk "jest także przedsiębiorcą"

Michał Kobosko powiedział, że wciąż czeka na rozdzielenie państwa i Kościoła.

- Jest mi przykro, że do tego nie doszło, dlatego że ludzie tego oczekują w Polsce. I tak naprawdę Kościół powinien tego również oczekiwać, dlatego że jeżeli kościoły pustoszeją, wyludniają się w Polsce, to jestem przekonany, że nie o to Kościołowi i jego dostojnikom duchownym chodzi - argumentował.

Zdaniem Koboski nie powinno się zamykać ust ojcu Rydzykowi. - Polska jest i powinna być krajem demokratycznym, gdzie generalnie nikomu się nie zamyka ust - zaznaczył.

- Słuchałem uważnie tej wypowiedzi ojca Rydzyka i on tam jest także przedsiębiorcą. On krytykował media prawicowe, inne niż te, które on prowadzi, bo mu zabierają pieniądze z reklam. Tak, to było tego rodzaju wystąpienie - zwrócił uwagę europoseł.

Nowa partia "to była świadoma decyzja"

Gość "Faktów po Faktach" tłumaczył również, dlaczego powstała Unia Centrum. - Żeby sformułować ofertę programową dla tych wyborców, którzy nie odnajdują się w obecnie istniejących partiach - przekonywał Kobosko, który jest wiceprzewodniczącym tej nowej partii. Powstała ona w wyniku fuzji środowiska polityków Klubu Parlamentarnego Centrum oraz Unii Europejskich Demokratów.

Kobosko mówił, że on nie czuje się rozbitkiem z Polski 2050, z której na początku roku wyszli parlamentarzyści Centrum. - To nie był rozpad jakiś nagły, tylko to była świadoma decyzja grupy - powiedział.

Europoseł wskazał też, że jest za wcześnie na to, żeby zadeklarować, na jakiej liście Unia Centrum wystartuje w wyborach. Przypomniał, że we wrześniu ma odbyć się konwencja programowa. - Myślę, że na początku przyszłego roku spojrzymy na słupki sondażowe. (...) Zobaczymy, jakie będą nasze siły - wyjaśnił.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Michał KoboskoCentrum
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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