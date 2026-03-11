Logo strona główna
Redakcja poleca:

Polska

Czy Mateusz Morawiecki chciałby być wicepremierem w rządzie Przemysława Czarnka. Krótka odpowiedź

Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Wyszkowa
Morawiecki pytany, czy chciałby być wicepremierem w rządzie Czarnka. Zaskakująca odpowiedź
Źródło: TVN24
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako kandydata tej partii na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Czy Mateusz Morawiecki chciałby być wicepremierem w jego rządzie?

Mateusz Morawiecki zapewnia, że kandydata partii na kolejnego premiera będzie wspierał, ale zapytany, czy chciałby być wicepremierem w rządzie Czarnka, odpowiada: "Niekoniecznie". Na temat tej deklaracji były premier nie chciał się rozwodzić i jeszcze mniej chętni do tego są partyjni koledzy. - Każdy nosi buławę w tornistrze i chce być (premierem) - mówi Zbigniew Kuźmiuk.

Jacek Sasin, stronnik nominowanego przez prezesa kandydata na premiera odpowiada, że jak były premier nie chce być wicepremierem, "to trudno". - Przecież nikt nikogo nie zmusi do tego, żeby pełnić funkcje jakiekolwiek - mówi.

- Nie ma żadnego rządu, ponieważ rząd jest po wyborach, więc dzisiaj tego rodzaju spekulacje nas nie interesują - ucina Tobiasz Bocheński, przedstawicieli frakcji zwanej maślarzami.

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"

Patryk Michalski, Dariusz Kubik

Po chwili pada uwaga, że skoro rząd ma powstać po wyborach, to po co kandydat na premiera? - Ponieważ Polacy są zmęczeni Donaldem Tuskiem, tak rozgoryczeni tym, co się dzieje w Polsce, że muszą widzieć realną alternatywę - wyjaśnia Tobiasz Bocheński.

- Polacy nie mogą kupować kota w worku, nie mogą głosować na kota w worku - stwierdza Jacek Sasin, ale i on "o kandydacie partii na premiera rozmawiać może chętnie", a o innych "nie zamierza".

Prezes zakazuje "publicznej krytyki"

- Życie wewnętrzne w naszej partii jest bardzo bogate. Czasami wychodziło w ostatnich tygodniach na zewnątrz - przyznaje Paweł Jabłoński.

Już nie będzie, bo po raz kolejny, publicznie zabronił tego Jarosław Kaczyński. - Kto będzie kontynuował tę publiczną krytykę, ten będzie musiał się liczyć z tym, że zostanie odrzucony - ostrzega prezes PiS.

- Jest takie powiedzenie, które się powtarza studentom z łaciny: repetitio mater studiorum est, powtarzanie jest matką nauki. Może niektórym z naszej partii takie powtarzanie się po prostu przyda i jest potrzebne. Dlatego pan prezes Kaczyński zdecydował się to tyle razy powtórzyć - uważa Krzysztof Szczucki w podcaście "News Michalskiego" w TVN24+.

Jednocześnie sam to "wewnętrzne życie partii" postanawia nieco "ubogacić". Zapytany, czy Mateusz Morawiecki już stracił szansę na bycie premierem, odpowiada: "Absolutnie nie stracił". - Uważam, że jest bardzo dobrze przygotowany - dodaje.

"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka
"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka

Marcin Złotkowski

Choć prezes już od tygodnia w sercu nosił nazwisko kandydata, to trzymając się kolejowej retoryki: były premier może tu liczyć najwyżej na rolę ważnego pasażera. - Jeżeli będzie działał racjonalnie, to po prostu będzie w tym rządzie kierował sprawami gospodarczymi. Będzie osobą niesłychanie ważną - mówi Jarosław Kaczyński.

- To jest troszeczkę takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, który gdzieś tam biega po lesie i ma się dobrze - mówił w niedzielę Mateusz Morawiecki.

PiS skręca na prawo

- Ja się też nie dziwię premierowi Morawieckiemu, że nie chce być wicepremierem u Czarnka, bo ewidentnie jest to człowiek wybrany po to, żeby ścigać się z Braunem - ocenia Magdalena Biejat z Nowej Lewicy.

Politolożka dr Anna Materska-Sosnowska twierdzi, że Jarosław Kaczyński porzucił centrum. - Jest próba przytrzymania Mateusza Morawieckiego, ale za chwilę również Przemysław Czarnek będzie musiał się od niego odcinać - uważa.

Kandydat PiS na premiera. Profesor prawa i wujek z wesela w jednym
Kandydat PiS na premiera. Profesor prawa i wujek z wesela w jednym

Piotr Szostak, Justyna Suchecka

Kolejni politycy Konfederacji przekonują, że w walce o ich elektorat Przemysław Czarnek będzie się musiał odciąć nie tylko od byłego premiera, ale i części swojego rządowego dorobku.

Wojciech Machulski, rzecznik partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zwraca też uwagę, że "może to Jarosław Kaczyński powinien być kandydatem PiS-u na premiera, bo byłoby przynajmniej uczciwiej".

- Premierem będzie ten, kto zawsze, czyli Jarosław Kaczyński. Na Nowogrodzkiej będą podejmowane ważne decyzje - przyznaje Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.

pc

Włączył tryb wuja na weselu

pc
Autorka/Autor: Tomasz Pupiec

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

Mateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekPrawo i Sprawiedliwość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica