Czy kobiety w ciąży przechodzą ciężko infekcję koronawirusem? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Woźniak : Nie wykonujemy cesarskich cięć na tak zwany wszelki wypadek. Cesarskie cięcie w sposób planowy innymi czynnikami niż same wskazania położnicze wykonujemy w 39.tygodniu ciąży i do tej daty spokojnie czekamy - nie zgłaszamy się wcześniej. Szpital, który przeprowadzi cesarskie cięcie, będzie przygotowany na ten konkretnie dzień na przyjęcie pacjentki i jej dziecka.

Jestem w 18. tygodniu ciąży. Bardzo się obawiam. Czy jeżeli dojdzie do zakażenia, może dojść do poronienia? Katarzyna83

Jestem w 18 tygodniu ciąży. Bardzo się obawiam. Czy jeżeli dojdzie do zakażenia, może dojść do poronienia?

Żona ma termin porodu na przełomie marca i kwietnia. Czy już powinna kłaść się do szpitala jak tylko będzie termin, czy czekać do ostatniej chwili? Paweł

Woźniak: W epidemii zdecydowanie nie przychodzimy do szpitala, kiedy nie jest to konieczne. Przychodzimy do porodu na początku czynności skurczowej, po odpłynięciu płynu owodniowego bądź jeśli wystąpią inne niepokojące objawy, takie jak krwawienia, plamienia czy bóle brzucha albo krzyża. W tej chwili Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników twierdzi, że wykonujemy tylko te badania, które są niezbędne. W terminie porodu przychodzimy do szpitala na KTG, ale nie zostajemy w nim, tylko idziemy do domu i oczekujemy w domu na poród.