Jeżeli będą jakieś wyłączenia, zdalna nauka, to ona będzie wprowadzona punktowo - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany o zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego. Jak dodał, na dziś 1 września to termin, w którym w całej Polsce uczniowie rozpoczną naukę. - Czy dwa tygodnie opóźnienia edukacji przyniesie nam efekt w postaci mniejszej liczby zakażeń? Nie sądzę - ocenił.

Reporterka TVN24 zwróciła uwagę, że w tej sprawie pojawiają się różne koncepcje, między innymi zaprowadzenia dwutygodniowej kwarantanny. Związek Miast Polskich sugeruje, aby przesunąć rok szkolny do zdalnego nauczania na dwa tygodnie, ponieważ do końca sierpnia każdy ma prawo być na wakacjach. Dwutygodniowa kwarantanna miałaby pozwolić uniknąć sytuacji, kiedy w pierwszych dniach września dzieci zakażone SARS-CoV-2 w ostatnich dniach wakacji przyjdą do szkół, nie wiedząc o tym, że są zakażone.

- Na dziś 1 września to jest termin, w którym dzieci powinny rozpocząć w Polsce edukację - odpowiedział na piątkowym briefingu przed siedzibą ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. - To, co cały czas podkreślamy: jeżeli będą jakieś wyłączenia, jeżeli będzie zdalna nauka, to ona będzie wprowadzona punktowo - na zasadzie porozumienia z jednej strony stacji sanitarno-epidemiologicznej, z drugiej strony dyrektora szkoły, z trzeciej strony organu powołującego placówkę oświatową - wyjaśniał rzecznik resortu zdrowia.