Od Wielkiej Brytanii "powinniśmy się nauczyć, że dzieci i szkoły mogą być źródłem wirusa"

Skirmuntt: bardziej zaraźliwy wariant brytyjski pojawił się na początku w szkołach

Grzesiowski: powinniśmy wyciągnąć lekcję z naszej jesiennej fali

Gość "Faktów po Faktach" wymieniał wśród takich możliwości izolację, kwarantannę czy wyłączenie określonych nauczycieli i grup. - To w tej jesiennej fali nie miało miejsca. Powinniśmy wyciągnąć lekcję z naszej jesiennej fali, kiedy po otwarciu szkół we wrześniu półtora miesiąca później mieliśmy dramatyczny wzrost zachorowań i naszą prawdziwą pierwszą falę - przypominał.

- Pamiętajmy o tym, że szkoły to nie tylko ruch dzieci. To są dorośli, którzy te dzieci do szkół zawożą, to są nauczyciele, to jest cała kadra nienauczycielska - wyliczał. Jak podkreślił, "wiele z tych osób nie jest jeszcze zaszczepionych".