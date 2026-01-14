Budapeszt bezpieczny dla Ziobry i Romanowskiego? "Nie założyłbym się"

Bogdan Góralczyk o azylu dla Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

W rozmowie z TVN24 profesor Bogdan Góralczyk, były kierownik wydziału politycznego ambasady RP w Budapeszcie i ambasador w Tajlandii w latach 2003-2008, komentował udzielenie azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze, a wcześniej - Marcinowi Romanowskiemu.

Przytoczył on anegdoty z ulic Budapesztu dotyczące tworzenia się tam "polskiego rządu na uchodźstwie". Nie zgodził się jednak ze stwierdzeniem, że jest to dla azylantów "bezpiecznie miejsce".

- Czy to jest bezpieczne miejsce? Nie założyłbym się. Prezydent Węgier ogłosił wczoraj, że pierwsza tura wyborów odbywa się 12 kwietnia, więc tuż, tuż. Jeśli się bierze pod uwagę sondaże opinii publicznej, to Orban może przegrać te wybory - zaznaczył.

- Pod koniec kwietnia może tak być, że uciekinierzy z Budapesztu będą musieli się szykować w kierunku Mińska albo gdzieś w dalekiej Syberii - dodał.

Góralczyk: opozycja może wygrać, ale nie w pełni rządzić

Były ambasador wyraził przy tym niepewność wobec powyborczych Węgier. - Mówiłem o tym, że opozycja może wygrać, ale my rozmawiamy w Polsce i mamy polskie doświadczenie. To, że opozycja wygra, to nie znaczy, że jeszcze w pełni rządzi. Orban jeszcze bardziej niż w Polsce zabetonował wszystkie instytucje - zaznaczył.

- Jeśli Orban dokonał przejęcia państwa, to znaczy, że około jedna trzecia elektoratu w państwie jest egzystencjalnie związana z tym rządem. I oni zrobią wszystko, żeby bronić swoich wpływów i interesów. Czyli jeśli opozycja wygra, to wtedy będzie dużo kłopotów i problemów - powiedział.

- Orban jako praktycznie jedynowładca wewnątrz Unii Europejskiej od 20 marca 2020 roku rządzi dekretami. I te dekrety nadal obowiązują. A dlaczego, jeśli by sondaże do końca miały być złe, nie wydać nowego dekretu? Trumpowi wolno, Orbanowi też - zwrócił uwagę Góralczyk, podkreślając, że Orban "ma ucho Trumpa".

