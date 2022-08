Prezes ZNP: na początku roku szkolnego nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, ale nie możemy wykluczyć powtórki strajku z 2019 roku

Prezes Broniarz pytany w czwartek w "Jeden na jeden", czy po ogłoszeniu pogotowia strajkowego nowy rok szkolny inaczej się rozpocznie, odparł, że "nie sądzi". - Nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Natomiast czy to będzie taki normalny początek roku szkolnego, będzie zależało od tego, z jaką liczbą nauczycieli będą uczniowie mieli do czynienia - dodał.

Broniarz powiedział, że "powtórki z 2019 roku nie możemy wykluczyć, ale początek będzie miał charakter raczej informacyjny". - Chcemy powiedzieć, że edukacja to nie jest tylko problem ministra i nauczycieli, czy pracowników oświaty - podkreślił. Dodał, że edukacja jest problemem, który dotyka uczniów i rodziców.

Pytany, czy nauczyciele będą mówić o tym przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, czy spotkań z rodzicami, Broniarz powiedział, że "chcemy i będziemy zabiegać o te spotkania". - Chcemy także przygotować informacje graficzne, plakaty, informacje. Oflagowanie, oplakatowanie szkół będzie takim elementem istotnym, dlatego że jeżeli my nie zadbamy o edukację, to będziemy mieli do czynienia z narastającym kryzysem. Nas jako państwo, jako rodziców, nie stać na tanią, byle jaką edukację - dodał.