Czy Andrzej Duda "poratuje szlugiem" Stanisława Żółtka? "Od trzech lat nie palę"

- Proszę państwa, oczywiście, że tak. Ja znam pana Stanisława Żółtka i to mogę powiedzieć, że długo go już znam - zaczął Andrzej Duda. Przypomniał, że politycy poznali się w trakcie wyborów na prezydenta Krakowa w 2010 roku, w których obaj startowali.

- Wtedy po raz pierwszy spotkałem się z panem Stanisławem Żółtkiem właśnie w debatach. Gdybym tak podliczył, to była czwarta albo piąta debata, w której wspólnie z panem Stanisławem Żółtkiem braliśmy udział, więc naprawdę wiele razy się już spotkaliśmy - podkreślił prezydent. Jak zaznaczył, ponownie spotkali się podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, do którego obaj otrzymali mandat.

- Pan Stanisław Żółtek, nie sądzę, żeby jako były europoseł potrzebował, żeby go w jakikolwiek sposób poratować. Więc nie sądzę, żeby taka potrzeba była. Natomiast jeżeli chodzi o - jak tutaj napisano - szluga, czyli papieroska, to ja nie mógłbym poratować, bo od trzech lat nie palę papierosów. Udało mi się utrzymać to postanowienie, które podjąłem 13 stycznia 2017 roku. Cały czas się w tym postanowieniu trzymam. Od tamtego dnia ani jednego papierosa. Po prostu nie mam papierosów, więc nie mógłbym go poczęstować - wyjaśnił Duda, odpowiadając na drugie pytanie internauty.