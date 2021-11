Szczyt czwartej fali. Ekspert: prawdopodobnie w środę lub czwartek liczba zakażeń przekroczy 30 tysięcy

Ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek o 19 074 nowych zakażeniach koronawirusem. Przybliżone dane podawał wcześniej w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Mówił, że "to pierwszy dzień od początku czwartej fali, gdzie jest zmniejszenie zakażeń". - To by wskazywało, że apogeum było w zeszłym tygodniu. To pierwszy sygnał, będziemy patrzyli na kolejne - dodał.