Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz: rozpoczęliśmy podawanie czwartej dawki szczepionki na COVID-19

Wojciech Andrusiewicz podczas poniedziałkowego briefingu prasowego odniósł się m.in. do kwestii skierowań na czwartą dawkę szczepionki dla osób z obniżoną odpornością. - Podobnie jak w przypadku trzeciej dawki, rozpoczęliśmy jej podawanie dla osób z obniżoną odpornością. Mówimy tu o grupie ponad 200 tysięcy osób i dla tych osób jest przewidziana czwarta dawka. Osoby te nie muszą nic robić, żeby na tą czwartą dawką dostać skierowanie, podobnie jak w przypadku trzeciej dawki - stwierdził.

Dla kogo czwarta dawka?

- W tej chwili mamy wystawionych w granicach tysiąca skierowań, ale prosiłbym te osoby z obniżoną odpornością, żeby się nie przejmowały. Trzecia dawka dla tych osób była podawana we wrześniu. Musi minąć okres pięciu miesięcy, dlatego dopiero te tysiąc osób dostało skierowanie. Kolejne osoby będą systematycznie po upływie tych pięciu miesięcy otrzymywały kolejne skierowania - zaznaczył Andrusiewicz.

Szczepienia na COVID-19 w Polsce

Do poniedziałku podano 52 209 949 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 22 388 213 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 21 872 680 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na rządowej stronie, do poniedziałku podano łącznie 10 419 817 dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19. To suma iniekcji u osób, które zakończyły podstawowy cykl szczepień minimum 180 dni wcześniej, licząc od dnia podania ostatniej dawki. Jest to trzecia dawka dla osób, którym podano preparat od Pfizera/BioNTechu albo Moderny, lub druga dla osób, które przyjęły preparat od Johnson & Johnson.