Korki, czerwone alarmy IMGW, cofka na północy kraju

Melnyk: zostało zażegnane niebezpieczeństwo przelania się wody

1. Kierowcy utknęli nie tylko na S7

We wtorek śnieg mocno sypał na północy kraju. Część drogi ekspresowej S7 była całkowicie zablokowana - bardzo ciężka sytuacja panowała w okolicach Ostródy. Samochody tkwiły tam w korkach, tworzyły się zaspy. Dodatkowo trasę zablokowały tiry, które nie mogły podjechać pod wzniesienia.

- Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 przed godziną 21 Natalia Kossakowska. - Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - przyznała.

Wysoki poziom wody w rzece Elbląg, widziany na wysokości Bulwaru Zygmunta Augusta Źródło: Andrzej Jackowski/PAP/EPA

Na licznych drogach wojewódzkich także wystąpiły duże utrudnienia.

Przed godziną 6 w środę na infolinii GDDKiA dowiedzieliśmy się, że S7 jest zablokowana w obu kierunkach między Ostródą a Olsztynkiem, a także na wysokości Mławy. W ciągu dnia też spodziewane są problemy na tej trasie.

2. Prognoza pogody na środę

Na północnym wschodzie Polski będzie dość pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie duże i całkowite z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu - spadnie do 2-5 centymetrów.

Na Pomorzu opady śniegu będą umiarkowane i intensywne, a ich suma wyniesie 5-15, miejscami 20 centymetrów. Śnieg powinien ominąć Wielkopolskę.

3. Czerwone alarmy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed obfitymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi, silny wiatrem oraz oblodzeniem. Obowiązują one nawet do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

4. Cofka na północy kraju

Na północy Polski mocno wieje, na Bałtyku szaleje sztorm. W związku z silnym wiatrem dochodzi do tak zwanej cofki. Ze skutkami tego zjawiska walczyły służby w Elblągu i Fromborku.

Silny wiatr wpycha wodę do rzeki Elbląg, przez co w mieście wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Wzdłuż nabrzeża ustawiane są rękawy przeciwpowodziowe. Workami z piaskiem obłożono też ul. Portową we Fromborku, gdzie woda zagrażała m.in. budynkowi kapitanatu w porcie i punktowi gastronomicznemu.

