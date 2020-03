Kim są kolejni polscy pacjenci zakażeni koronawirusem

Jechała autokarem z pierwszym zakażonym

Wrócił samolotem z Wielkiej Brytanii

Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pacjent to 26-letni mężczyzna.

- Wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii. Został przyjęty do szpitala dwa dni temu. Jego stan jest dobry - powiedziała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar powiedział, że 26-latek przyleciał do Polski w środę liniami Ryanair. Lekarz przekazał, że w stosunku do osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym pacjentem wdrożono postępowanie epidemiczne. - Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu i stopniowo docieramy do tych osób – powiedział Klakočar.

Dodał, że pacjent z objawami przeziębienia sam zgłosił się do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. - Na podstawie wywiadu epidemicznego i objawów klinicznych został hospitalizowany - mówił.

Małżeństwo przyjechało z Włoch

Zakażeni przebywający w szpitalu w Szczecinie to małżeństwo po 60. roku życia, które przyjechało do Polski z Włoch.

- Osoby te bezpośrednio po uzyskaniu tej informacji przejechały własnym transportem na teren szpitala przy ulicy Arkońskiej. Tutaj zostały przebadane przez lekarzy. Lekarz ocenił ich stan zdrowia i skierował je do izolacji domowej. (…) Osoby te poczuły się gorzej (…), zadzwoniły ponownie do inspektora sanitarnego, który zorganizował specjalistyczny transport, który przewiózł te dwie osoby na teren szpitala. (…) Do chwili obecnej przebywają one na oddziale zakaźnym - relacjonowała Domagała-Dobrzycka.