"Poważna siła po tej stronie Wisły". Polska kupi od Amerykanów "supernowoczesne czołgi"

Jak mówił Kaczyński, czołgi M1A2 Abrams SEPv3 to "czołgi supernowoczesne, które są w stanie dokonywać różnego rodzaju manewrów, a także prowadzić walkę, w tym prowadzić ogień, z ogromną precyzją, ogromną skutecznością". - To jest, można powiedzieć, nowa jakość jeśli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych - podsumował.

Zakupionych czołgów "będzie na tyle dużo, że będzie można stworzyć z tego przynajmniej cztery bataliony czołgów". - Czyli więcej niż to, co jest potrzebne dla powołania brygady czołgów. A więc poważna siła tutaj, po tej stronie Wisły - ocenił. - My stosujemy zasadę, że kto chce pokoju, ten musi szykować się do wojny. Otóż, chcemy pokoju, ale w razie nieszczęścia nasza obrona będzie mocniejsza - powiedział.