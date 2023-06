Błaszczak: pierwsze czołgi Abrams we wtorek w Polsce

czytaj dalej

Bezpartyjni Samorządowcy rejestrują partię polityczną o nazwie "Tak! dla Polski", czyli dokładnie takiej samej, jak Ruch Samorządowy złożony z prezydentów największych polskich miast, który wspiera opozycję. - To tak wygląda, że jak ktoś nie ma zwolenników, nie ma popularności, to musi komuś innemu ukraść coś, co jest cennego - ocenił prezes ruchu, prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Żeby coś ukraść, to musi być czyjeś. Nie rozumiem, czemu pan Karnowski nie zabezpieczył swoich praw - odpowiedział mu Bartłomiej Kubicz z Bezpartyjnych Samorządowców.