"Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt". Jakub Stachowiak o działaniach służb i wpisie Stanisława Żaryna

Reporterzy "Superwizjera" dotarli do nagrania w sprawie przemytu olbrzymich ilości papierosów do Europy. Nagranie to jest w posiadaniu polskich służb już od kilku lat. - Wniosek jest taki, że służby są nieudolne. To znaczy, najłagodniej rzecz ujmując, że te służby są do kitu - komentował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Jakub Stachowiak, współautor reportażu.

Reporterzy "Superwizjera" w materiale "Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt" dotarli do nagrania, które od kilku lat jest w posiadaniu polskich służb specjalnych. To zapis rozmowy, w której grupa mężczyzn omawia plan przemytu olbrzymich ilości papierosów do Europy. W tej historii pojawia się nazwisko wpływowego człowieka powiązanego z obozem władzy. Jeden z autorów reportażu Jakub Stachowiak tłumaczył, że tytułowy "człowiek Kamińskiego" to Grzegorz P., "były dyrektor w CBA, można powiedzieć, że jeden z ojców założycieli Biura".

Współautor reportażu: najłagodniej rzecz ujmując, służby są do kitu

Stachowiak był w niedzielę gościem TVN24. - Wniosek jest taki, że służby są nieudolne, skoro mają nagranie od trzech lat, od trzech lat wiedzą, że Grzegorz P. jeździł do Dubaju, rozmawiał o przemycie papierosów i "załatwieniu" listu żelaznego dla człowieka, z którym się spotykał - powiedział. - To znaczy, że te służby są do kitu, najłagodniej rzecz ujmując - dodał.

Reporter był pytany o słowa Stanisława Żaryna, rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Żaryn skrytykował na Twitterze reportaż "Superwizjera" i napisał, że "dziennikarze z premedytacją budują materiał na opowieści człowieka ściganego przez polskie państwo, który ukrywa się przed ekstradycją do RP".

- Nie wiem, jak mam rozmawiać z człowiekiem niekompetentnym. Odnoszę wrażenie, że pan minister nie oglądał materiału - skomentował Stachowiak.

Dodał, że Żaryn "wyśmiewa tego typu rzeczy, a jednocześnie nie odpowiada nam na pytania, które wysłaliśmy kilka dni przed emisją". - O czym to świadczy? - pytał dziennikarz.

Stachowiak zwrócił też uwagę w rozmowie we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że rzecznik "od czasu tego wpisu milczy". - Próbowałem go zapytać na Twitterze o co chodzi, jakie ma zarzuty wobec nas i dlaczego służby nic w tej sprawie nie zrobiły - dodał. Żaryn nie odpowiedział na jego pytania.

