Senatorowie zasiadający w KRS chcą zajrzeć do list poparcia

Nowo wybrani członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Bogdan Zdrojewski na posiedzeniu Rady w piątek wnieśli o okazanie im list poparcia pod kandydaturami sędziowskimi do nowej KRS.

- W przypadku sądów powszechnych i wojskowych sytuacja jest podobna, ale pod warunkiem, że wadliwość procesu powoływania sędziego "prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

- Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia.

- Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

"Sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu, nie może powstrzymać się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych" - napisano w piątkowym stanowisku Rady. Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 14 członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa przy jednym głosie przeciwnym.