Polska "Po prostu nas atakowali". Członek zarządu PKOl o zwolennikach Radosława Piesiewicza Kuba Koprzywa |

Wiłkomirski: obrońcy Piesiewicza atakowali nas w agresywny sposób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Kasia Zaremba

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Prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski komentował sytuację w PKOl w związku z tymczasowym aresztowaniem prezesa Radosława Piesiewicza. Wiłkomirski mówił, że wiele osób w zarządzie komitetu broniło Piesiewicza przez ostatnie miesiące.

Członek zarządu PKOl o zwolennikach Radosława Piesiewicza: po prostu nas atakowali

- Myślę, że można by było się zastanowić, dlaczego tak wiele osób w tamtym momencie go broniło, właściwie przez ostatnie miesiące, pomimo wielu naszych argumentów, które ciężko było zbić - powiedział. - Oni właściwie nie dawali kontrargumentów, tylko nas atakowali. Często w bardzo agresywny słowny sposób - relacjonował.

Krzysztof Wiłkomirski Źródło zdjęcia: TVN24

Dopytywany o to, co oznacza agresywny sposób, Wiłkomirski mówił: - Podczas posiedzeń zarządu czy walnego (zgromadzenia - red.), kiedy staraliśmy się wypowiadać swoje argumenty, było to przerywane. Byliśmy wręcz obrażani słownie.

- Mam nadzieję tylko, że te osoby, które murem stały za prezesem, myślę, że miały ogromną świadomość tego, jak wygląda sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim, w jaki sposób funkcjonuje prezes Piesiewicz i go broniły, mam nadzieję, że przestaną - przepraszam za określenie - się wygłupiać - powiedział członek zarządu PKOl.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że w przestrzeni medialnej pojawia się kilka nazwisk obrońców Piesiewicza - wśród nich między innymi Andrzej Supron czy Renata Mauer-Różańska. Piasecki pytał, czy to byli obrońcy prezesa PKOl.

- Ogromni. I rzeczywiście były to osoby, z którymi ciężko było dyskutować na argumenty, dlatego że w momencie, kiedy podawaliśmy jakiś argument, który był właśnie nie do zbicia, to się czasami obrażali na nas i potrafili być bardzo agresywni w tych swoich wypowiedziach - odpowiedział Wiłkomirski.

Krzysztof Wiłkomirski o walnym zgromadzeniu komitetu: Piesiewicz wiedział, że jego dni są policzone

Prezes Polskiego Związku Judo zwrócił uwagę, że w tej sprawie nie chodzi tylko o areszt dla Piesiewicza. - Chodzi o to wszystko, co się działo wcześniej, w przeszłości - tłumaczył.

- Już przed tym aresztowaniem przecież wielokrotnie nawoływaliśmy prezesa, zebraliśmy 82 podpisy wśród 106 członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którzy chcieli doprowadzić do zwołania walnego z jednym jedynym punktem - odwołanie prezesa z funkcji prezesa PKOl - mówił.

Dlaczego się nie udało? - Dlatego że prezes, łamiąc statut, nie doprowadził do tego, zdając sobie sprawę, że w takiej sytuacji doprowadzi to do odwołania go z funkcji prezesa PKOl-u - wyjaśnił Wiłkomirski.

- Kiedy zdecydowaliśmy się zebrać to na papierze, żeby już nie było wątpliwości, zebraliśmy więcej niż wymagane dwie trzecie członków zgodnie ze statutem, to prezes w dalszym ciągu udawał, że nie ma problemu, przeciągał to z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc - tłumaczył. - Myślę, że tak by trwało, dlatego że zdawał sobie sprawę, że jego dni są policzone. Gdyby zgodnie z prawem, zgodnie ze statutem, a przede wszystkim może też z uczciwością taką ludzką, doprowadził do walnego, pod którym zebraliśmy podpisy, to w tej chwili by go nie było - dodał.

Odwołają Piesiewicza z funkcji prezesa PKOl? To "daje taką możliwość"

Wiłkomirski wyraził nadzieję, że w sytuacji aresztu Piesiewicza "bardzo szybko dojdzie do zmiany" na stanowisku prezesa PKOl. Piasecki zwrócił jednak uwagę, że według statutu komitetu odwołanie prezesa nie jest proste.

- Wynika to z tego, że osobom, które tworzyły statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego, do głowy nie przyszło, że ktokolwiek mógłby w ten sposób, piastując taką funkcję, postępować - właściwie decydować o wszystkim jednoosobowo, być skoncentrowanym głównie na sobie, promować głównie swoją osobę - ocenił prezes Polskiego Związku Judo.

Zaznaczył jednak, że "statut nie jest aż taki bardzo zły", jeśli chodzi o kwestię odwołania prezesa. - Choćby dlatego, że artykuł 21 statutu PKOl-u daje nam taką możliwość w sytuacji niemożności sprawowania funkcji prezesa PKOl-u, a w tym wypadku jak najbardziej taka okoliczność zachodzi - powiedział.

Jak wyglądało podpisanie umowy z Zondacrypto? "W zupełnej tajemnicy"

Wiłkomirski, komentując powiązania Piesiewicza z Zondacrypto, powiedział, że podpisanie umowy z giełdą kryptowalut "odbyło się w zupełnej tajemnicy przed całym zarządem, właściwie w tajemnicy nawet przed prezydium, odbyło się to daleko poza granicą kraju". - Myślę, że (Piesiewicz - red.) zdawał sobie sprawę z wizerunku, z historii tej firmy, z ryzyka, jakie to niesie, i myślę, że zdawał sobie sprawę, że zarząd nie wyrazi zgodę na podpisanie umowy z taką firmą - ocenił.

- Co gorsze, po podpisaniu tej umowy my też nie mieliśmy do niej wglądu - relacjonował. - Czyli najpierw ukrywanie podpisania umowy, a potem ukrywanie samej umowy, co też tylko pokazuje, że wiele wątpliwości to budziło, a prezes Piesiewicz miał pełną świadomość tego, jaką podejmuje decyzję - ocenił.

Piasecki dopytywał, czy członkowie zarządu pytali Piesiewicza, dlaczego podpisanie umowy z Zondacrypto odbyło się w taki sposób. - Dostawaliśmy zdawkowe odpowiedzi - powiedział Wiłkomirski.

- Wielokrotnie prezes podpierał się takim argumentem, że musiał szukać pieniędzy dla polskich sportowców, żeby mogli wyjechać na igrzyska, co oczywiście ja osobiście uważam, że nie do końca miałoby to miejsce. Nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek rząd, bez względu na to, kto aktualnie jest u władzy, czy byłby w przyszłości, doprowadziłby do sytuacji, w której polscy olimpijczycy by nie pojechali na igrzyska, bo strzeliliby sobie w kolano - ocenił.

Piasecki pytał, czy Piesiewicz wybrał Zondacrypto z powodu własnego interesu majątkowego. Wiłkomirski zaznaczył, że wyjaśnienie tego jest rolą prokuratury. - Z tego, co się dowiadujemy, to rzeczywiście tych korzyści było dużo, a być może okaże się w przyszłości, że było jeszcze więcej - powiedział.

Członek zarządu PKOl powiedział, że niektórzy członkowie komitetu mieli podejrzenia co do motywacji prezesa przy podpisywaniu tej umowy. - Dlatego że sam sposób, w jaki została ta umowa podpisana, w tajemnicy, jak później sama umowa była ukrywana, pozwala tutaj mieć cień podejrzeń co do tego, że sama ta sytuacja od początku nie była krystaliczna - mówił.

Członek zarządu PKOl o podpisaniu umowy z Zondacrypto: odbyło się to w zupełnej tajemnicy Źródło: TVN24

Piesiewicz sam zrezygnuje? "To by było najwygodniejsze"

Wiłkomirski pytany był, czy ma nadzieję, że Piesiewicz sam zrezygnuje ze stanowiska. - To by było nie tylko najwygodniejsze, ale przede wszystkim to by było najlepsze dla polskiego sportu, dla PKOl-u, między innymi też w relacjach z MKOl-em - ocenił.

W niedzielę media ujawniły treść wewnętrznego listu wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasza Chamery, który otrzymali członkowie stowarzyszenia w związku z zatrzymaniem prezesa Radosława Piesiewicza. Wynika z niego, że MKOl rekomenduje trzy rozwiązania trwającego kryzysu - rezygnacja Piesiewicza, decyzja władz PKOl o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa, a trzeci scenariusz to interwencja MKOl.

Prezes Polskiego Związku Judo ocenił, że w piśmie MKOl "ostatecznie to więcej jest takiego właśnie trochę grożenia". - Nie sądzę, żeby ostatecznie chciał ingerować, bo dla niego najwygodniej jest, żebyśmy sami rozwiązali tę trudną dla nas sytuację - stwierdził.

- Myślę, że da nam tyle czasu, ile będziemy potrzebowali. I jeżeli będzie widział działania z naszej strony, to nawet mimo tego, że będzie to trwało kilka dni, kilka tygodni czy nawet trochę dłużej, to na pewno ten czas nam da, bo jest to w jego interesie - mówił.

Wiłkomirski stwierdził, że "gdyby prezes chciał rzeczywiście w ostatniej chwili zrobić coś dobrego dla PKOl-u, to byłoby to (rezygnacja - red.) najlepsze". Prezes Polskiego Związku Judo zaznaczył jednak, że nie wierzy w to, by Piesiewicz zrezygnował.

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