Podczas poszukiwań Aleksandry i jej córki Oliwii znaleziono ciała dwóch kobiet i szczątki psa

W trakcie poszukiwań mieszkanek Częstochowy, 45-letniej Aleksandry W. i jej 15-letniej córki Oliwii, znaleziono ciała dwóch kobiet. Były zakopane metr pod ziemią, kilka metrów od siebie w lesie w miejscowości Romanów. - Niewątpliwie łączymy to ze śledztwem przeciwko Krzysztofowi R. - informuje prokuratura. Matka i córka zaginęły 10 lutego wraz z psem shih tzu, według śledczych w tym dniu R. zamordował kobiety. Policjanci odnaleźli też szczątki psa.

Informację o odnalezieniu pierwszego ciała podała, w poniedziałek o godzinie 11.41 w mediach społecznościowych, śląska policja.

"Dzisiaj, podczas poszukiwań zaginionych Aleksandry W. oraz jej 15-letniej córki, policjanci odnaleźli ciało najprawdopodobniej jednej z zaginionych. Zwłoki były zakopane na głębokości kilkudziesięciu centymetrów, w lesie w pobliżu Romanowa. W tej chwili trwają czynności zmierzające do odsłonięcia tego terenu, następnie pod nadzorem prokuratora grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczy wszystkie dowody i ślady oraz przeprowadzi oględziny" - poinformowała policja.

Po godzinie 12 informację potwierdził nam Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - W kompleksie leśnym w okolicy miejscowości Romanów policja odnalazła zwłoki płci żeńskiej, były zakopane. Niewątpliwie łączymy to ze śledztwem przeciwko Krzysztofowi R. - powiedział prokurator.

O 13.30 rzeczniczka częstochowskiej policji Sabina Chyra-Giereś powiedziała na drugim poniedziałkowym briefingu w Romanowie: - Przed chwilą policjanci odnaleźli drugie ciało. Są to zwłoki kobiety.

Dopytana przez dziennikarzy rzeczniczka dodała, że "drugie zwłoki zostały ujawnione kilka metrów od ujawnienia poprzednich". Ciała były zakopane około metra pod ziemią.

Świadek widział w Romanowie forda zaginionej Aleksandry

Wcześniej rzeczniczka częstochowskiej policji poinformowała też, że wraz z pierwszym ciałem znaleziono "truchło psa".

Na razie śledczy nie informują o tym, kim były odnalezione kobiety, jest to przedmiotem badań. Policjantka dopytana, dlaczego poszukiwania prowadzone były w okolicy Romanowa, wyjaśniła: - Na podstawie skrupulatnie przeprowadzonych działań operacyjnych wyniknęło, że w tym miejscu był widziany ford focus, należący do zaginionej kobiety. Potwierdził to świadek, który stwierdził, że w tym miejscu takiego forda focusa widział.

Śledczy nie zdradzają, kim jest świadek.

Szukali Aleksandry i jej córki Oliwii. Znaleźli dwa ciała PAP/Waldemar Deska

Nowy trop i poszukiwania przy DK 91

Policjanci i strażacy sprawdzali w poniedziałek okolice duktu leśnego w pobliżu Romanowa (woj. śląskie), poszukując zaginionych ponad tydzień temu 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy. Według śledczych obie zostały zamordowane.

Jak wynika z ostatnich ustaleń, ford focus należący do Aleksandry 10 lutego miał poruszać się po drodze krajowej nr 91 w rejonie Romanowa i dalej w kierunku Katowic.

W poprzednich dniach akcja, w którą zaangażowało się wielu wolontariuszy, koncentrowała się w okolicy ogródków działkowych w Częstochowie. Tam Aleksandra ma działkę z altaną, a w sąsiedztwie jest ogródek z domkiem Krzysztofa R., który jest aresztowany pod zarzutem zabójstwa obu kobiet.

- Zawęziliśmy rejon poszukiwań dzięki bardzo intensywnej pracy policjantów operacyjnych, bo to przede wszystkim jest mozolna praca, której nie widać, a która przynosi najwięcej informacji w sprawie - powiedziała w poniedziałkowy poranek Chyra-Giereś.

Od niedzieli akcja poszukiwawcza była prowadzona tam, gdzie był widziany samochód Aleksandry - według ustaleń policji 10 lutego miał poruszać się po drodze krajowej nr 91 w rejonie Romanowa i dalej w kierunku Katowic. To nowy trop w śledztwie, o którym w niedzielę poinformowała policja. - Ten teren chcemy sprawdzić, przeczesać. Mamy informacje, że to jest to miejsce, gdzie ten ford był widziany - podkreślała rzeczniczka.

W poniedziałkowych poszukiwaniach brało udział ponad 120 policjantów z komend wojewódzkich w Katowicach i Wrocławiu, komendy miejskiej w Częstochowie oraz Komendy Głównej Policji. Wspierali ich strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Aleksandra i Oliwia zaginęły 10 lutego

W czwartek 10 lutego kobiety, wraz z psem rasy shih tzu, w nieznanych okolicznościach opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ulicy Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Ostatni raz 45-latka widziana była na ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej.

W niedzielę 13 lutego policja zatrzymała do sprawy 52-letniego Krzysztofa R. Dwa dni później mężczyzna usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa. Nie znaleziono jednak ciał zamordowanych, a podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

W niedzielę 20 lutego policja poinformowała o "nowym tropie" w sprawie zaginionych. - W wyniku intensywnie prowadzonych działań kryminalni ustalili, że samochód marki ford focus o numerze rejestracyjnym SC1836F, należący do zaginionej (...), 10 lutego miał wyjechać z Częstochowy drogą krajową numer 91 (dawniej DK1 - "gierkówka") w kierunku na Katowice, gdzie widziany był w Kolonii Poczesnej, Wrzosowej i Romanowie" - informowali policjanci.

Policja nadal apeluje też do osób, które nie tylko w dniu zaginięcia, ale również kilka czy nawet kilkanaście dni wcześniej, miały kontakt z zaginionymi lub z aresztowanym obecnie 52-latkiem i zwróciły uwagę na jakiś charakterystyczny szczegół lub np. spotkały te osoby w nietypowych okolicznościach. Tacy świadkowie powinni zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub zadzwonić pod numery 997 albo 112.

Swój apel o przekazywanie informacji policja kieruje do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o zaginionych lub podejrzanym - m.in. do znajomych, sąsiadów, współpracowników Aleksandry, kolegów i koleżanek ze szkoły, do której uczęszczała zaginiona Oliwia, a także do znajomych 52-letniego Krzysztofa R. Policjanci weryfikują wszystkie otrzymane sygnały. Osobom przekazującym informacje policja zapewnia anonimowość.

W piątek i sobotę w rejonie ogródków działkowych na obrzeżach Częstochowy trwały poszukiwania zaginionych, z udziałem około 120 wolontariuszy, strażaków i członków grup poszukiwawczych. Przeczesano ok. stu hektarów terenu, nie natrafiono jednak na ślad zaginionych.

Śledztwo dotyczące zabójstwa Aleksandry i Oliwii przejęła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów prowadzonych czynności - nie wiadomo, jakie dowody przemawiają za winą R., czy i jakie zabezpieczono ślady zbrodni oraz jaki mógł być jej motyw.

Autor:mag/ tam

Źródło: TVN24 Katowice, PAP