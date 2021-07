Wybuch gazu w Częstochowie. Dwie osoby nie żyją

W pobliżu sklepu spożywczego w Częstochowie doszło do wybuchu gazu w samochodzie dostawczym. Poszkodowane zostały trzy osoby, dwie z nich nie żyją - podała częstochowska straż pożarna. W okolicy zarządzono ewakuację.

Po wybuchu gazu zarządzono ewakuację

Więcej informacji przekazał w TVN24 mł. brygadier Dzwonnik. - Trwa składanie pojazdu i butli, które jeszcze się w nim znajdują. Postępowanie wykazało, że w pojeździe prawdopodobnie jeszcze znajdują się butle z gazami technicznymi. Na razie nie da się podejść bezpiecznie do tego pojazdu. Dopiero po schłodzeniu tych butli będziemy mogli tam dojść - przekazał. Tak zwane gazy techniczne to takie, które wykorzystuje się w przemyśle. To między innymi acetylen, azot, chlor, etylen, metan, propan, butan, tlen czy tlenek węgla.