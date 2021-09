Ratownik medyczny miał molestować i nękać koleżanki ze szpitala w Częstochowie. Usłyszał pięć zarzutów

- W naszym szpitalu jeden z pracowników dopuścił się zachowań absolutnie nieakceptowalnych - mówi dyrektor szpitala w Częstochowie (woj. śląskie). Sprawę zbadała szpitalna komisja do spraw mobbingu i innych zachowań niepożądanych. Po analizie o zachowaniu ratownika medycznego poinformowano prokuraturę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Pokrzywdzone to jego dwie koleżanki z pracy.

Ratownik medyczny usłyszał pięć zarzutów. - Dotyczą one dopuszczenia się wobec dwóch koleżanek z pracy tak zwanych innych czynności seksualnych, uporczywego nękania tych kobiet, a także grożenia im pozbawieniem życia - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Do przestępstw miało dochodzić w okresie od stycznia 2019 roku do kwietnia 2021. Ozimek: - Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia i nie przyznaje się do zarzutów.