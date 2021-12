78-latek odpowie za zabójstwo żony. "Wyjaśnił, że chciał ją tylko nastraszyć. Zadał kilka ciosów siekierą w głowę"

Do zbrodni doszło w Częstochowie. Po zabójstwie 74-letniej kobiety, zatrzymany w sprawie jej 78-letni mąż Bogdan P. trafił karetką do szpitala, bo - jak powiedział policjantom - źle się poczuł. - Lekarze wyrazili dzisiaj zgodę na przesłuchanie 78-latka. W szpitalu usłyszał zarzut pozbawienia życia swojej żony poprzez zadanie jej co najmniej kilku ciosów siekierą w głowę - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.

Od lat żyli w separacji, mieszkali osobno, kłócili się o majątek

78-latek przyznał się do popełnienia zbrodni. Z ustaleń śledztwa wynika, że małżonkowie od kilku lat żyli w separacji, nie mieszkali razem i mieli konflikt na tle rozliczeń majątkowych. - Bogdan P. wyjaśnił, że nie chciał zabić żony, tylko ją nastraszyć. Czekał obok jej domu, chciał z nią porozmawiać. Ale gdy ona go zauważyła, zaatakowała go, dlatego on ją też zaatakował - relacjonuje prokurator Ozimek.