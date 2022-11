Pikieta przed biurem PiS w Częstochowie. "Te słowa obrażają kobiety"

"Takie słowa ranią, panie Kaczyński"

- Przede wszystkim obecnie nie ma warunków finansowych do tego, żeby rodziny mogły w spokoju mieć dzieci, kupować w związku z tym większe mieszkania. Stopy procentowe , które są tak wygórowane i inflacja nie pozwalają na regulowanie aktualnych rachunków - dodała pani Małgorzata - Miasta nie mają pieniędzy na budowanie nowych żłobków i przedszkoli. Gdzie ta kobieta ma oddać swoje dziecko, gdy chce pójść do pracy? – pytała.

Uczestniczki happeningu miały ze sobą transparenty. "Ja sobie dam w szyję, ty się walnij w pusty łeb", "Rejestr ciąż to gwałt. Mówimy: aut!", "In vitro = dziecko, PiS = piekło" – napisano na niektórych z nich.

Prezes PiS o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety

Na początku listopada podczas spotkania z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński mówił, że "jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie".