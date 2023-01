Częstochowa. 29-latek wpadł podczas napadu na bank. Odpowie także jego ojciec

Zamaskowany 29-latek z bronią gazową w ręce napadł na bank w Częstochowie (woj. śląskie). Jak informuje policja, mężczyzna groził obsłudze i klientom placówki, że zdetonuje ładunek wybuchowy, jeśli nie dostanie pieniędzy. 29-latek został zatrzymany, gdy pakował gotówkę do reklamówki.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14 we wtorek w centrum Częstochowie. Do placówki jednego z banków wtargnął zamaskowany mężczyzna, który wymachiwał pistoletem i groził, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, zdetonuje ładunek wybuchowy.