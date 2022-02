Zaginięcie Aleksandry i jej córki Oliwii z Częstochowy. Będą badania DNA ciał znalezionych w Romanowie

czytaj dalej

Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik separatystycznych należących do Ukrainy i polecił, by do Doniecka i Ługańska skierować "siły pokojowe". Zachodni sojusznicy potępili te decyzje. Wielka Brytania ogłosiła sankcje, a swój pakiet przygotowuje Unia Europejska. Niemcy poinformowały o wstrzymaniu do odwołania procesu zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Bieżące wydarzenia skomentował uwięziony lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny, który porównał uznanie przez Moskwę niepodległości "republik ludowych" w Donbasie do interwencji ZSRR w Afganistanie w 1979 roku. W tvn24.pl relacjonujemy bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji wokół Ukrainy.