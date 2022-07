Częstochowa. Położył się na pasach, najechało na niego auto dostawcze. Policja prosi o pomoc

czytaj dalej

Jeżeli PiS może przegrać wybory, to przegra je przez problemy ekonomiczne. Nie tylko przez inflację, ale przez to wszystko, co nas spotyka, co na nas spada - oceniła w "Faktach po Faktach" politolog dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem PiS żałuje, że Adam Glapiński został wybrany na drugą kadencję prezesa NBP. Zdaniem dr Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej "staje się on obciążeniem, oczywiście wizerunkowym, bo będzie to rzeczywiście taki kozioł ofiarny".