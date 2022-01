Dyrektor szpitala w Częstochowie pyta pracowników, dlaczego nie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19

Około 15 proc. pracowników szpitala miejskiego w Częstochowie nie zaszczepiło się przeciw COVID-19. Dyrektor placówki zapytał ich, dlaczego. - Są też takie opinie, że się nie zaszczepili z przyczyn prywatnych, czy też z racji przekonań. To są właśnie te środowiska, które w szczepienia nie wierzą, czy też uważają je za coś złego i do tych ludzi trzeba będzie dotrzeć - mówi dyrektor.

Jakie konsekwencje grożą, jeśli się ktoś nie zaszczepi?

Nie później niż do 1 marca 2022 roku muszą oni "zaszczepić się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia". Z obowiązku wyłączone są osoby, które "mają przeciwwskazana do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia".

Konieczny: - Czekam na odpowiedzi do 21 stycznia, by być zorientowany w tym, co się w szpitalu dzieje w związku z wejściem w życie tego przepisu, chociaż nie ma żadnych przepisów wykonawczych do tego: jakie konsekwencje grożą, jeżeli ktoś się nie zaszczepi. Bardzo mi zależy na tym, aby tę wiedzę mieć.