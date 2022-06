Selekcjoner Czesław Michniewicz zapowiada prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi. Chodzi o zniesławienie

20 czerwca Wirtualna Polska opublikowała tekst Szymona Jadczaka pod tytułem "Czesław Michniewicz, Lech Poznań i ustawione mecze w tle. 27 godzin rozmów z szefem piłkarskiej mafii" na temat powiązań Czesława Michniewicza z Ryszardem Forbrichem, pseudonim Fryzjer. Tekst - jak podaje WP - powstał na podstawie analizy akt sądowych i bilingów telefonicznych, a także spotkań z osobami z organów ścigania i tych powiązanych ze środowiskiem piłkarskim. Zdaniem autora artykułu doszło do 591 kontaktów telefonicznych Forbricha z Michniewiczem od 1 lipca 2003 roku do 12 lipca 2005 roku.

Selekcjonera bronił wtedy prezes PZPN Cezary Kulesza. - Gdyby był wyrok, to pan Michniewicz by z nami tutaj nie siedział - powiedział.

Trener zapowiada akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi

"Nie wiem, co mnie bardziej szokuje w tych doniesieniach" - skomentował sprawę w oświadczeniu autor artykułu Szymon Jadczak. "Czy to, że spośród kilkunastu tysięcy adwokatów działających w Polsce Czesław Michniewicz wybrał akurat takiego, który pracował w przeszłości dla szefa mafii piłkarskiej Ryszarda Forbricha, czy to, że reprezentujący Michniewicza adwokat Piotr Kruszyński jeszcze niedawno sprzeciwiał się karaniu ludzi z artykułu 212 Kodeksu karnego, który teraz zamierza wykorzystać przeciwko dziennikarzowi. Jestem ciekaw, co na to wszystko PZPN" - dodał.