Matka twierdziła, że jej roczny syn połknął trującą roślinę. Aleksander trafił do szpitala w policyjnej eskorcie

W miejscowości Czerwonka (Podlaskie) do radiowozu drogówki podjechała zdenerwowana obywatelka Ukrainy, która powiedziała, że jej roczny syn prawdopodobnie połknął trującą roślinę. Mundurowi pilotowali kobietę do szpitala w Suwałkach. Tam okazało się, że chłopiec miał kontakt z zamiokulkasem - popularną rośliną domową.

Policja: liczyła się każda minuta

Lekarze: to był zamiokulkas

Dodaje, że suwalscy lekarze konsultowali się ze specjalistami z Centrum Toksykologii w Warszawie. - Znali też roślinę. To był zamiokulkas, który ostatnio jest dość popularny jako roślina domowa. Jest trująca dla zwierząt i małych dzieci. Nie można jej brać do ust, bo zawiera toksyny. Najbardziej niebezpieczną jest kwas szczawiowy - opowiada lekarz.

Lekarz: Gdyby połknął większą ilość, mogłoby dojść do uszkodzenia żołądka

- Chłopiec miał ślinotok. Drugim objawem było pieczenie w jamie ustnej. Kobieta mówiła, że gdy byli w swoim domu w Ukrainie, rośliny takie trzymane były zawsze na odpowiedniej wysokości, tak żeby dziecko nie miało do nich dostępu. W Polsce - nie wiem czy przebywali w ośrodku dla uchodźców czy u kogoś w domu - zamiokulkas stał jednak na tyle nisko, że synek się do niego dostał. Podejrzewam, że wziął kawałek rośliny do ust, a później ją wypluł. Gdyby połknął większą ilość, mogłoby dojść do uszkodzenia żołądka, czy też utraty przytomności - tłumaczy Włodzimierz Żaworonok.