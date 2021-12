"Jadą tam, skąd wszyscy uciekają". W Sejmie wspomniano zmarłych strażaków ochotników

Posłowie na posiedzeniu Sejmu wspomnieli zmarłych strażaków ochotników z Czernikowa. Ofiarami wypadku są strażaczka Ewelina i strażak Jan. Kobieta była z zawodu ratownikiem medycznym, a mężczyzna pracował w Urzędzie Gminy jako konserwator. Zginęli rano, jadąc do pożaru, ich wóz zderzył się z tirem. "Pęka serce, kiedy giną ci, którzy swoją pracą i służbą nieśli pomoc i poświęcali się dla innych" - napisał prezydent Andrzej Duda.

Do wypadku doszło w czwartek wcześnie rano w Czernikowie koło Torunia. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w tym mieście jechali w trybie alarmowym do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Liciszewy. Ich samochód gaśniczy zderzył się z tirem. Na miejscu zginęli kierowca samochodu gaśniczego i siedząca obok niego młoda koleżanka. Siedzący z tyłu strażacy ochotnicy zostali ranni. Przewieziono ich do szpitali w Toruniu i Lipnie.