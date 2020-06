Czeczeni skazani za wspieranie terroryzmu. Sąd Najwyższy kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia

Wyrok skazujący wobec trzech Czeczenów, którzy mieli wspierać działalność terrorystyczną został w środę uchylony przez Sąd Najwyższy. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku - przekazał zespół prasowy SN.

Chodzi o sprawę, w której prokuratura oskarżała przed białostockimi sądami czwórkę Czeczenów, zarzucając im działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która w 2014 roku miała między innymi gromadzić pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia

Oskarżeni, przez całe postępowanie przygotowawcze, a potem przed sądami pierwszej i drugiej instancji, nie przyznali się do winy. Argumentowali, że co prawda pieniądze były zbierane i zostały przekazane, ale nie na potrzeby IS, lecz na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.