Petr Pavel wygrywa wybory prezydenckie w Czechach. Wiceszef polskiego MSZ: z naszego punktu widzenia to bardzo dobra wiadomość

Prezydentem Czech zostanie były przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO Petr Pavel, który pokonał w drugiej turze wyborów byłego premiera Andreja Babisza. Wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że "z naszego punktu widzenia to jest bardzo dobra wiadomość". - Jesteśmy gotowi do dalszego zacieśniania współpracy z Czechami - powiedział.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w rozmowie z PAP ocenił, że z "naszego punktu widzenia to jest bardzo dobra wiadomość i jesteśmy gotowi do dalszego zacieśniania współpracy z Czechami".

- Petr Pavel mówił w trakcie kampanii, że niezwykle ważna jest dla niego współpraca z Polską, współpraca w ramach NATO i z Unią Europejską dla poprawy bezpieczeństwa w Europie. Z polskiego punktu widzenia to jest na pewno bardzo dobra wiadomość, że wynik tych wyborów jest jednoznaczny, wyraźny i Czesi zdecydowali, jakiego chcą prezydenta - powiedział.

Jabłoński: to dość zdecydowane zwycięstwo

Wiceszef MSZ podkreślił, że ze wstępnych wyników widać, że było to "dość zdecydowane zwycięstwo", co oznacza silną legitymację demokratyczną nowego prezydenta.

- Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Czechy pozostaną jednym z najbardziej zaangażowanych państw, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Na skalę swoich możliwości robią oni bardzo dużo, to jest zasługa obecnego rządu i premiera Petra Fiali. Myślę, że teraz prezydent, który deklarował podobne podejście, będzie dużym wzmocnieniem w tej sprawie - ocenił.